Женщина задушила 9-летнего сына в крымском Симферополе

Женщина убила девятилетнего сына в Симферополе в Крыму. Это произошло из-за того, что мальчик просил есть и тем самым раздражал ее, сообщает « Mash на волне ».

По словам соседей, Надежда в последнее время значительно поменялась в поведении и сильно похудела.

При этом, касательно ребенка, нельзя было особенно ни к чему придраться: он хорошо учился. Однако местным жителям приходилось делиться с ним едой и одеждой, потому что мать не могла или не хотела обеспечивать его.

В какой-то момент Надежда начала звонить сожителю и жаловаться на сына. Она обещала убить мальчика.

Через некоторое время отчиму позвонил мальчик и попросил его о помощи. Когда мужчина пришел домой, ребенок уже был мертв, а Надежда колола труп сына вилкой. Таким образом она пыталась проверить, жив ли он еще.

За некоторое время до убийства Надежда вышла из психдиспансера. Теперь ее снова забрали в больницу.

Ранее следователи СК предъявили жительнице Балашихи обвинение в убийстве шестилетнего сына по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ. До этого рюкзак с головой ребенка нашли в Гольяновском пруду в Москве. Затем труп обнаружили в квартире в Балашихе, где жил ребенок. Мать призналась, что она расчленила сына.

