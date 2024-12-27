Женщина взорвала фейерверк у елки на Красной площади по указанию мошенников

62-летняя женщина устроила несанкционированный салют у елки на Красной площади, потому что мошенники пообещали вернуть ей похищенные 9 млн рублей, сообщает Baza .

Инцидент произошел 25 декабря. Внезапно гуляющие по Красной площади люди увидели салют. Тогда правоохранители не могли установить, кто запустил фейерверк, но через день они задержали 62-летнюю Светлану.

Женщина рассказала, что запустить салют ей велел «сотрудник ФСБ», с которым она общалась долгое время. Злоумышленник смог похитить у Светланы 9,3 млн рублей. Женщина передала мошеннику через курьера все накопления, а также взяла кредиты и заложила свою квартиру.

Мошенник пообещал вернуть ей деньги, если женщина запустит салют на Красной площади. Светлана поверила и сделала все, что ей сказал злоумышленник, но в итоге своих денег она так и не увидела. Также на женщину заведено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее мужчина взорвал фейерверк в отделении банка в Сызрани. Предварительно, он сделал это по указанию мошенников.