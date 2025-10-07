Женщина в Ленобласти заказала киллера для мужа, но нарвалась на полицию

В Ленинградской области женщина заплатила 20 тыс. рублей за убийство своего супруга, которое оказалось инсценировкой полиции. Она нашла исполнителя, получила «доказательство» смерти в виде фотографии и передала оговоренную сумму, после чего была задержана, сообщает Baza .

56-летняя жительница города Тосно, устав от постоянных разногласий с мужем, захотела отомстить и обратилась к «киллеру», который готов был выполнить работу за смехотворно низкую цену в 20 тыс. рублей.

Однако вместо наемного убийцы женщина столкнулась с сотрудниками полиции, работавшими под прикрытием. Жительница Тосно, словно в криминальном боевике, предоставила подробные сведения о муже, его распорядке дня и адресе проживания. В условленный день «исполнитель» встретился с заказчицей, показал ей фото якобы убитого супруга и получил обещанную оплату, после чего ее задержали.

Теперь задержанной предъявлено обвинение в организации покушения на убийство по найму. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Почему женщина решилась на такой страшный шаг, не уточняется.

