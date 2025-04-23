Женщина попыталась сделать селфи с Церетели в гробу

На прощании со скульптором Зурабом Церетели охране пришлось уводить женщину, которая попыталась сфотографироваться с покойным в гробу, сообщает SHOT .

Прощание с известным скульптором проходит в среду в храме Христа Спасителя.

Зураб Церетели скончался в ночь на 22 апреля. Предварительно, причиной смерти стала остановка сердца. Незадолго до кончины скульптор жаловался родным на самочувствие, но как только оно улучшалось — возвращался к работе.

Похоронят Церетели на его родине — в Грузии.

Всемирно известный скульптор прославился в том числе такими работами, как памятник Петру I в Москве и памятник «Слеза скорби» в США.