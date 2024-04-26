Женщина погибла в ДТП на юго-востоке Москвы из-за ошибки в маневре
Женщина-пассажирка погибла в Москве при столкновении двух легковушек
Фото - © Пресс-служба Госавтоинспекции Москвы
Смертельная авария произошла в столице на Окской улице рядом с домом 42/1, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.
Предварительно установлено, что водитель Nissan врезался в Renault, водитель которого не убедился в безопасности маневра и повернул налево, нарушив правила дорожного движения.
В результате смертельные травмы получила пассажирка Nissan. О состоянии автомобилистов ничего не сообщается. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее смертельная авария произошла в Твери. Там мужчина сбил человека.