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Женщина погибла при обрушении перекрытия в психдиспансере на Кубани

Межэтажное перекрытие обрушилось в здании психоневрологического диспансера в Кореновске Краснодарского края, под завалами нашли тело женщины из медицинского персонала учреждения, сообщается на сайте местного главка МЧС РФ.

ЧП произошло в 01:15 в воскресенье. Личность погибшей устанавливается.

Перекрытия обрушились на площади порядка 100 кв. м. Причину инцидента определяют специалисты. Из здания было эвакуировано 206 человек.

В начале октября из-за пожара обрушились кровля над фойе, фасад и наружная стена в театре музыкальной комедии в Хабаровске.