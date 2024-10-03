Пожарные ликвидировали открытое горение в музыкальном театре Хабаровска

Ранее в здании загорелась обшивка и кровля на площади 1 тыс. кв. м. Изначально на место пожара прибыли 39 специалистов и 8 единиц техники.

В результате возгорания обрушились кровля над фойе, фасад и наружная стена. Площадь пожара увеличилась до 4 тыс. кв. м. Произошел взрыв 4 баллонов с газом.

В тушении огня были задействованы дополнительные силы. Всего на тот момент на месте ЧП работали более 60 специалистов и 15 единиц техники, в том числе высотной. Им удалось локализировать пожар на площади 4 тыс. «квадратов».

В театре находилось 3 человека, они эвакуировались до прибытия огнеборцев. Двум мужчинам оказали медицинскую помощь на месте. Одна женщина получила травму, ее доставили в больницу. Причину пожара устанавливают эксперты МЧС РФ.