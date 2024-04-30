Женщина погибла под обстрелами ВСУ в Курской области
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Украинская армия обстреляла село Козино Курской области, в результате атаки погибла одна местная жительница, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Он добавил, что еще одна женщина была ранена, ее доставили в больницу.
«В селе проводится подомовой обход для выяснения последствий атаки», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что еще утром ВСУ также обстреляли село. Двое раненных с помощью санавиации доставлены в Курскую областную клиническую больницу. Были повреждены 10 домов.