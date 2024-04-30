сегодня в 17:53

Женщина погибла под обстрелами ВСУ в Курской области

Он добавил, что еще одна женщина была ранена, ее доставили в больницу.

«В селе проводится подомовой обход для выяснения последствий атаки», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что еще утром ВСУ также обстреляли село. Двое раненных с помощью санавиации доставлены в Курскую областную клиническую больницу. Были повреждены 10 домов.