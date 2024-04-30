Старовойт: двое жителей пострадали от обстрела ВСУ Рыльского района

сегодня в 12:45

Украинские военнослужащие обстреляли село Козино Рыльского района. В результате атаки двое жителей получили ранения, сообщает губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.

Также в результате обстрела повреждено 10 домовладений, перебита линия электропередачи. В настоящее время продолжается подомовой обход, будет оказана необходимая помощь.

В селах Козино, Локоть и Городище частично нет света. Аварийные бригады приступят к восстановлению, как только позволит обстановка.

Раненые жители госпитализированы в больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.