Жена убитого в Петербурге архитектора Супоницкого заявила, что не знала убийцу

Жена убитого в Санкт-Петербурге известного архитектора Александра Супоницкого заявила, что не была знакома с убийцей мужа, сообщает Baza .

Архитектора застрелили в среду в ЖК «Царская столица» на Кременчугской улице в Санкт-Петербурге. Его убили в подъезде на глазах 10-летней дочери.

По словам миссис World Russian Beauty и дизайнера Алисы, накануне убийства муж вел себя обычно, ни о чем не подозревал и не рассказывал о каких-либо конфликтах. В среду утром Александр планировал отвезти дочь в школу и уже покинул дом, но затем вернулся. У лифта, выходя во второй раз, он встретил убийцу.

После убийства подозреваемый спустился в свою квартиру на этаж ниже, совершил поджог и покончил жизнь самоубийством. Предварительно, между ним и архитектором произошел конфликт.

