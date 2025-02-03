Жена охранника Саркисяна: муж не чувствовал опасности в «Алых Парусах»

Супруга пострадавшего во взрыве телохранителя Армена Саркисяна в жилом комплексе «Алые Паруса» Виктория Шкрябатовская заявила, что они с мужем не чувствовали опасности, сообщает kp.ru .

«О том, как долго он работал телохранителем у Саркисяна, я говорить не хочу. Мы не чувствовали никакой угрозы, не было мыслей о возможной опасности», — сказала жена 41-летнего Сергея Шкрябатовского.

В момент взрыва охранник Саркисяна находился в жилом комплексе и получил серьезное ранение — открытый перелом левой голени.

Жена телохранителя Саркисяна рассказала, что узнала о взрыве случайно — ей поступил звонок из больницы.

Взрыв в элитном жилом комплексе «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. По предварительным данным, сработало взрывное устройство. Выяснилось, что использовалось не менее 1 кг тротила. Целью покушения стал глава Федерации бокса ДНР и создатель батальона «АрБат» Армен Саркисян, он умер в больнице.

В управлении Следственного комитета РФ по Москве возбудили уголовное дело.