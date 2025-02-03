Мощность взрыва в ЖК «Алые Паруса» составила более 1 кг тротила

Стало известно, что мощность взрыва в элитном столичном жилом комплексе «Алые Паруса» составила более 1 килограмма в тротиловом эквиваленте, сообщает RT .

Взрыв произошел в ЖК на Авиационной улице. В результате инцидента скончался президент Федерации бокса ДНР и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. Ему оторвало ногу, а умер мужчина от множественных ранений в больнице. Также погиб один из сопровождающих его охранников. Несколько человек ранены.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 30 и ч. 2 ст. 105 (убийство и покушение на убийство двух и более лиц).