Жара +33 градуса: в вагонах поезда «Новороссийск-Пермь» не работают кондиционеры
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Пассажиры поезда «Новороссийск-Пермь» пожаловались на неработающие кондиционеры. Тем временем температура воздуха в вагонах составляет плюс 33 градуса, сообщает «Осторожно, новости».
По словам пассажиров, кондиционеры не функционируют с самого начала поездки. Окна в купе не открываются. Люди пожаловались на эту проблему проводнику, но тот не предпринял никаких действий.
Спустя время страдающим от жары пассажирам предложили пользоваться душем. При этом он расположен только в одном вагоне на весь поезд. Люди открывают форточки в коридоре, однако это не спасает их от пекла.
Начальник поезда заявил, что «запросил помощи у Ростова». По его словам, если появится свободный вагон, в него пересадят всех недовольных пассажиров.
Ранее пассажиры поезда, следующего со станции Имеретинской курорт (неподалеку от Адлера) в Орск, пожаловались на жару в вагонах. Кондиционер сломался и не работал всю поездку.