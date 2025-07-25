Жара +33 градуса: в вагонах поезда «Новороссийск-Пермь» не работают кондиционеры

По словам пассажиров, кондиционеры не функционируют с самого начала поездки. Окна в купе не открываются. Люди пожаловались на эту проблему проводнику, но тот не предпринял никаких действий.

Спустя время страдающим от жары пассажирам предложили пользоваться душем. При этом он расположен только в одном вагоне на весь поезд. Люди открывают форточки в коридоре, однако это не спасает их от пекла.

Начальник поезда заявил, что «запросил помощи у Ростова». По его словам, если появится свободный вагон, в него пересадят всех недовольных пассажиров.

Ранее пассажиры поезда, следующего со станции Имеретинской курорт (неподалеку от Адлера) в Орск, пожаловались на жару в вагонах. Кондиционер сломался и не работал всю поездку.