Жалела, что не убила в детстве: отрезавший голову матери рассказал об их отношениях

21-летний парень, обезглавивший мать в Екатеринбурге, рассказал о частых скандалах, происходивших в семье. Женщина говорила сыну, что жалеет, что не убила его в младенчестве, сообщает Baza .

Молодой человек воспитывался матерью, отца у него нет. По словам подозреваемого, родительница вела разгульный образ жизни. Также парень утверждает, что у нее были проблемы с психикой.

Сам молодой человек работал поваром в одном из ресторанов города, хорошо зарабатывал. Однако он часто ссорился с матерью из-за ее поведения. В какой-то момент им удалось помириться.

В день убийства родственники шли смотреть новую съемную квартиру для женщины в Академическом районе. Парень планировал снять жилье для матери. При этом накануне молодой человек выпил, они снова поругались.

По словам подозреваемого, он взял с собой нож, чтобы припугнуть родительницу, но убивать не планировал. По дороге к съемной квартире мать сказала сыну, что жалеет, что не убила его во младенчестве. Тогда парень не выдержал и ударил родительницу ножом в шею.

Мать скончалась на месте. После этого сын отрезал ей голову, положил в пакет и спрятал в парке. Также он снял с трупа всю одежду, чтобы погибшую не опознали, после чего оставил тело среди деревьев. После убийства он в течение 10 дней выпивал, но продолжал ходить на работу. Парень даже рассказал о случившемся братьям, но те не поверили ему.

Труп голой обезглавленной женщины житель Екатеринбурга нашел 30 октября во время пробежки по лесопарку. После этого сына погибшей вызвали на допрос. В результате он во всем сознался.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.