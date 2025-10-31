Молодой человек совершил преступление ночью 20 октября. Он сказал матери, что проводит ее до новой съемной квартиры, а сам заманил женщину в парк. Там парень убил и обезглавил родительницу. Затем он раздел свою жертву, вещи спрятал, а голову положил в пакет и оставил его в кустах в 200 м от места расправы.

Подозреваемый рассказал двум своим родственникам, что натворил, но те, испугавшись, не стали заявлять в полицию. Молодой человек попал под подозрение в ходе допросов родных убитой. В результате он во всем сознался.

Парень пояснил, что часто ссорился с матерью, поэтому решил избавиться от нее. Он сам показал места, где оставил пакет со страшным содержимым и личные вещи убитой, а также рассказал, что отрезал ее голову, так как ранее часто забивал домашний скот и привык к этому.

Труп голой обезглавленной женщины обнаружил накануне житель Екатеринбурга во время пробежки в лесопарке.

