Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Колумбии

сегодня в 16:53

Землетрясение произошло около 16:08 по московскому времени.

Как отмечает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН, эпицентр толчков находился в 73 км к северо-востоку от города Виллависенсио.

Землетрясение такой магнитуды оценивается как «опустошительное». Сведений о наличии пострадавших на данный момент нет.

Геологическая служба США считает, что очаг толчков был на глубине 10 км. Она оценила магнитуду в 6,3.

Ранее 3 июня на курорте Мармарис в Турции произошло сильное землетрясение, магнитуда которого варьировалась от 5,9 до 6,6 баллов Русскоязычные жители в соцсетях написали, что их «жестко тряхнуло».