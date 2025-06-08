Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Колумбии
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8 июня в Колумбии зафиксировали сильное землетрясение магнитудой 6,8, сообщает «Интерфакс».
Землетрясение произошло около 16:08 по московскому времени.
Как отмечает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН, эпицентр толчков находился в 73 км к северо-востоку от города Виллависенсио.
Землетрясение такой магнитуды оценивается как «опустошительное». Сведений о наличии пострадавших на данный момент нет.
Геологическая служба США считает, что очаг толчков был на глубине 10 км. Она оценила магнитуду в 6,3.
Ранее 3 июня на курорте Мармарис в Турции произошло сильное землетрясение, магнитуда которого варьировалась от 5,9 до 6,6 баллов Русскоязычные жители в соцсетях написали, что их «жестко тряхнуло».