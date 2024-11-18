Зеленский приехал в Покровск и назвал ситуацию напряженной

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Зеленский заявил о напряженной ситуации в Покровске после личного визита в город

Украинский президент Владимир Зеленский посетил Покровск (ДНР), который находится под контролем ВСУ. Политик назвал обстановку в городе «напряженной» и опубликовал видео поездки в своем Telegram-канале .

По словам Зеленского, он приехал в расположение 25-й отдельной воздушно-десантной бригады армии Украины, воюющей в городе.

«Напряженное направление», — написал украинский лидер.

На видео показано, как Зеленский награждает украинских военных и заслушивает доклад о боевой ситуации.

В Донецкой Народной Республике активно наступают войска России. 18 ноября Минобороны докладывало, что российские силы взяли под контроль населенный пункт Степановка.