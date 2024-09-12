Зеленский подтвердил начало контрнаступления ВС РФ в Курской области

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Президент Украины Зеленский о ситуации в Курской области: все идет по плану

«Все идет по нашему украинскому плану», — заявил Зеленский на видео, опубликованном в Telegram-канале украинской газеты «Страна.ua».

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что российский подразделения в ходе ведения наступательных действий в течение двух суток освободили 10 населенных пунктов Курской области.

6 августа украинские боевики вторглись в приграничные районы Курской области. Вооруженные силы РФ продолжают действия по разгрому группировки противника.