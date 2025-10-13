Здание с редакциями СМИ горит на севере Москвы

сегодня в 12:53

Офисные помещения загорелись в Бумажном проезде на севере Москвы

В Бумажном проезде в столице загорелись офисные помещения на седьмом этаже административного здания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.

Пожарные получили сообщение о возгорании по адресу: Бумажный проезд, д. 14, стр. 2. По прибытии они выяснили, что из окна на седьмом этаже идет белый дым. Начато тушение, проводится разведка.

До прибытия специалистов из здания сами вышли около 30 человек.

Пожарным удалось локализовать возгорание. Спасатели вывели из здания людей. Продолжаются работы по ликвидации огня, привлечены 88 человек и 23 единицы техники.

Ранее огонь охватил ресторан Cantinetta Antinori в Денежном переулке в Москве. Посетители самостоятельно покинули помещение.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.