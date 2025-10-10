«Что-то горит, все в дыму»: кадры пожара в ресторане Cantinetta Antinori в Москве

Огонь охватил заведение Cantinetta Antinori, расположенное в Денежном переулке в Москве. На месте происшествия уже работают спасатели, соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Очевидцы происшествия передали информацию о задымлении в МЧС РФ, после чего спасатели приехали к месту возгорания. На опубликованных снимках заметно, как над зданием поднимаются клубы плотного дыма.

«Что-то горит, все в дыму. Пожарные сейчас вон бегут, красивые мужчины. Вон они, вон они! Сейчас пойдем смотреть», — сказала автор видео за кадром.

По данным столичного главка МЧС РФ, посетители самостоятельно покинули помещение до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

В данный момент пожар локализован. Сейчас устанавливается его причина.

