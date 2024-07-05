Здание музыкальной школы повреждено в Курской области из-за атаки ВСУ

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Утром в пятницу в результате атаки украинской ракетой по слободе Белой Беловского района Курской области повреждено здание музыкальной школы, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале .

Он уточнил, что еще были повреждены магазины, находящиеся недалеко от музыкальной школы. В зданиях выбиты окна, осколками посечены фасады.

По его словам, в результате атаки никто из жителей не пострадал.

В ночь на пятницу над территорией трех российских регионов ликвидированы 50 дронов ВСУ самолетного типа. Их сбили в Краснодарском крае, Запорожской и Ростовской областях.