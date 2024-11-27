Зажигательные занятия: в подмосковной школе внезапно сгорел потолок

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Пожар произошел в школе в Видном

В среду утром в школе № 1 в подмосковном городе Видное загорелся потолок, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел около 10:00. Потолок загорелся из-за короткого замыкания в потолочном светильнике.

Судя по опубликованным кадрам, помещение, где произошел пожар, охватил черный дым. Потолок закоптило, плавящиеся части потолка упали на пол. Пожар оперативно был потушен.

Эвакуировать из здания школы никого не стали. Занятия в учебном заведении продолжили, сообщили в администрации Ленинского округа.

Ранее пожар произошел в квартире жилого дома в подмосковном Жуковском. Спасатели спасли 6 человек.