Завтрак с медведем: хищник выбрал необычный способ войти в дом

Медведь свалился на плиту жителя американского штата Кентукки. Он пробил дырку в потолке мужчины, сообщает РЕН ТВ .

Черный медведь поднялся с помощью лестницы и пролез через узкое отверстие на крышу частного дома. Пол в комнатах был тонким и хлипким. Он не выдержал веса хищника. В результате косолапый свалился на кухню жителя Кентукки.

После инцидента медведь сидел на плите. Затем местные правоохранители выгнали хищника из дома.

Ранее медведь на Камчатке переплыл реку, попытавшись добраться до двух девушек. Они отдыхали на природе.