«Завтра едет в детдом»: жительница Челябинска избила сына из-за купленного питбайка

В Челябинске мать жестоко избила маленького сына, который тайно купил питбайк на ее деньги. Она также пообещала отдать ребенка в детдом, сообщает Mash .

Сын женщины мечтал о питбайке. Он тайком взял телефон матери и заказал зеленого коня. Когда женщине пришло уведомление о списании 26 тыс. рублей, она удивилась, а затем пошла во двор и жестоко избила ребенка.

После этого женщина пришла разбираться в пункт выдачи. Она хотела оформить возврат, а параллельно обзывала и всячески унижала сына, даже пообещала отдать его в детдом. Ее поведение записали на камеру.

«Могу еще и ребенка, этого дебила вам отдать. Завтра едет в детдом этот олень», — кричала мать в пункте выдачи.

Оформлять возврат женщине отказались, так как товар был без упаковки. Видео попало в руки полиции. Женщину ищут, возбуждено уголовное дело по статье «Истязания».

Ранее дочь избила пожилую мать за то, что та хотела уехать из Карелии. Инцидент произошел, когда обе женщины выпивали.