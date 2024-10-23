Завод Tusaş в Анкаре могли атаковать боевики «Рабочей партии Курдистана»

Атаку на завод компании Tusaş могли совершить боевики «Рабочей партии Курдистана» (РПК) — повстанческой военно-политической организации, которая противостоит Турции с 1970-х годов. Среди террористов была как минимум одна женщина, пишет Mash .

В рядах РПК осталось мало мужчин, поэтому диверсии часто устраивают молодые девушки. Преступления, совершенные женскими руками, были зафиксированы в еще в 2021 году. По данным министра МВД Турции, именно девушки из РПК устраивали крупные пожары. А в 2022 году — взорвали несколько бомб в Стамбуле.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что от рук преступников погибли четыре человека при атаке на завод Tusaş. По данным СМИ, 14 человек получили травмы различной степени тяжести, а еще 10 находятся в заложниках.

Ранее в Сети распространилась информация, что турецким силовикам удалось ликвидировать двоих из троих предполагаемых террористов.