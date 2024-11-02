Завершено расследование в отношении полковника ВСУ за удары по территории РФ

Следователи завершили расследование уголовного дела, которое было возбуждено в отношении полковника ВСУ Андрея Матвиишина за удары по территории России, сообщает ТАСС .

Было установлено, что в 2022 году украинский офицер отдавал незаконные приказы своим подчиненным о нанесении ударов по территориям Курской и Брянской областей. Эти российские регионы были атакованы с помощью БПЛА, оснащенных взрывчаткой.

Сам Матвиишин в тот момент находился на позициях вверенного ему подразделения, располагавшегося в Черниговской и Сумской областях Украины.

В результате террористических актов, совершенных полковником ВСУ, травмы различной степени тяжести получили не менее 12 человек. Матвиишину заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Его объявили в международный розыск.

Ранее СК приступил к изучению предполагаемой казни российских военных под Курском. Фото убитых бойцов со связанными руками появились в Сети.