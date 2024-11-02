Убиты, руки связаны: СК изучает предполагаемую казнь военных под Курском

Следственный комитет начал расследовать обстоятельства гибели российских военных, фото которых ранее разошлось по соцсетям. На кадрах лежат убитые бойцы, причем у одного из них связаны руки, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГВСУ СК России.

Ранее в Сети появились фото из Курской области, где запечатлены мертвые армейцы ВС России. На кадрах у одного из погибших завязаны руки за спиной — это может свидетельствовать о том, что военнослужащих убили украинские военные, захватившие их в плен.

В Москве также будут судить двух военнослужащих ВСУ, против которых возбудили дело за преступления в Курской области. Они проходят обвиняемыми по уголовному делу о теракте.

Утром 2 ноября украинская армия обстреляла приграничный Беловский район в Курской области. В результате атаки пострадали четверо мирных жителей.