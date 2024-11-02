ВСУ обстреляли приграничье Курской области, ранены четверо мужчин

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Четыре человека ранены при обстреле ВСУ Курской области

Губернатор Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что украинские войска обстреляли приграничный Беловский район. В результате атак ранены четыре человека.

По словам Смирнова, украинские силы атаковали район утром 2 ноября.

При обстрелах ранения получили четверо мирных жителей, все они — мужчины. У троих раненых зафиксировали легкие травмы, у одного — средней тяжести.

Пострадавших увезли в больницы. Им оказывается медицинская помощь, добавил губернатор.

За ночь 2 ноября в России уничтожили 24 украинских беспилотника. Дроны ВСУ атаковали Курскую, Брянскую, Орловскую, Белгородскую, Ростовскую, Нижегородскую области и Крым.