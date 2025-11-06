сегодня в 09:39

Завернутый в ковер труп выбросили у подъезда дома в Магнитогорске

Неизвестные пытались вынести из подъезда жилого дома в Магнитогорске труп, завернутый в ковер. Однако преступников спугнули, они выбросили тело прямо возле многоэтажки, сообщает URA.RU .

Завернутое в ковер тело обнаружили рано утром жильцы дома №9 на улице Завенягина. Чтобы разобраться в этом ужасающем деле, им пришлось отследить камеры с домофона.

В кадре видно, как неизвестный заклеивает глазок видеокамеры. Это произошло в 04:48. В следующий раз изображение появилось только спустя 2,5 часа.

Жильцы считают, что преступники хотели увезти тело, но у них не получилось — их кто-то спугнул. Они бросили труп возле подъезда и сбежали.

На месте работают криминалисты и следователи. Тело уже забрали — оно разлагалось. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в лесопарке Екатеринбурга было найдено тело обезглавленной женщины. Выяснилось, что ее убил родной сын.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.