Завербовали украинцы: 17-летний подросток планировал теракт в храме Калининграда

17-летнему подростку, который планировал совершить теракт в православном храме Калининградской области, предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт), сообщает пресс-служба СК РФ.

Подросток начал переписку с украинским куратором в одном из мессенджеров. Парень согласился совершить теракт в православном храме в поддержку киевского режима. Затем он выполнял указания вербовщика.

Сначала несовершеннолетний разведал обстановку, затем изготовил зажигательные устройства. Преступный замысел он хотел реализовать 22 ноября, но был задержан сотрудниками ФСБ. У парня изъяли вещественные доказательства, а также телефон, который использовался для связи с вербовщиком.

Суд заключил подростка под стражу. Следствие продолжается.

Правоохранители призывают граждан сообщать о каждом случае вербовки и напоминают, что за террористическую деятельность в России грозит серьезная уголовная ответственность.

