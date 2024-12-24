Затонувшие танкеры нарушили сезонные ограничения на плавание в Черном море

Затонувшие с мазутом на борту танкеры «Волгонефти» находились в Керченском проливе, нарушая сезонные ограничения на плавание в акватории, сообщает пресс-служба Минтранса России .

Также было установлено, что несколько судов компании не включены в лицензию на перевозки опасных грузов. Минтранс продолжает держать на контроле мониторинг обстановки в Керченском проливе.

Так, было обследовано 170 кв. км акватории, куда вылился мазут в потерпевших крушение танкеров. Суда ФГБУ «Морспасслужба» очистили от нефтепродуктов свыше 24,3 тыс. кв. м.

Для локализации фрагментов мазута применяют боны. Затем происходит сбор с помощью инструментов и специализированных кораблей. В районе акватории задействовано 19 таких судов. После этого осуществляется обработка радужной пленки на воде сорбентом. Было использовано 2705 кг нейтрализующего вещества, чтобы ликвидировать нефтепродукты.

Было очищено 4,8 тыс. кв. м береговой линии, собрано около 14,5 тонн нефтесодержащих отходов. В устьях рек и лиманах установлено 200 м боновых заграждений.

Ранее стало известно, что объем загрязненного грунта с побережья Кубани может достичь 200 тыс. тонн. На данный момент удалось вывезти 14 тыс. тонн.