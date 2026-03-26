Затянуло в оборудование: женщину убило на молокозаводе в Джанкое

Происшествия

На молокозаводе в Джанкое произошел несчастный случай на производстве. Сотрудница погибла, когда ее затянуло в оборудование,  сообщает «Mash на волне».

Предварительно, женщина нарушила технику безопасности. Она отправилась мыть барабан для отжима творога, а тот прокрутился под ее весом.

В результате женщину затянуло внутрь оборудования. Она скончалась.

СК проводит проверку после происшествия.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудница известной сети супермаркетов при распиловке курицы на производстве отрезала себе пальцы. Суд взыскал в ее пользу 300 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.