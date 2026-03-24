Пилила курицу и отрезала пальцы: с магазина взыскали 300 тыс за несчастный случай

В Санкт-Петербурге сотрудница известной сети супермаркетов при распиловке курицы на производстве отрезала себе пальцы и обвинила во всем работодателя. В ее пользу взыскали 300 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Изначально женщина требовала с компании 1 млн рублей, а также просила признать недействительным акт о несчастном случае на производстве в части нарушения истцом технологического процесса. Она считала, что инцидент произошел по вине работодателя. По ее словам, она просила у директора магазина перчатки для работы на пиле, но тот ей отказал. Также она утверждала, что о работе на пиле ей рассказывали только один раз — при приеме на работу.

Представитель ответчика отметила, что истец сама нарушила требования инструкции по охране труда. По ее словам, при рубке курицы сотрудница должна была работать топориком, а не на пиле. Кроме того, при эксплуатации ленточной пилы предусмотрена только толкатель-пластина для защиты пальцев, а не перчатки.

Суд установил, что в день происшествия женщина пилила куриные окорочка, не снимая блокировки движущего стола. Куски она подавала руками к режущему полотну по неподвижному столу. В какой-то момент ее пальцы правой руки соскользнули и попали на работающее полотно пилы. Женщина получила травму. При этом ранее она прошла необходимое обучение и инструктаж и не могла не знать о правилах работы с режущим электрическим инструментом.

Судья решил не удовлетворять требования искового заявления о признании акта о несчастном случае на производстве недействительным. Однако он отметил, что лидер торгового зала не обеспечила контроль за ходом выполнения работ. В итоге он взыскал с компании 300 тыс. рублей в пользу пострадавшей.

