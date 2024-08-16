Застрявшую в окне беременную кошку экстренно спасли в Нижнем Новгороде

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Сотрудники Государственного ветеринарного управления Нижнего Новгорода провели экстренную операцию по спасению беременной кошки, застрявшей в окне, сообщает ИА «Время Н» .

Инцидент произошел в одном из жилых домов. Хозяин кошки по кличке Пуша не закрыл окно, и любопытное животное протиснулось между створок и застряло.

«Кошка поступила с симптомами „синдрома сдавливания“ средней степени тяжести. Состояние кошки отягощала беременность», — рассказала начальник госветклиники Московского района Галина Зубова.

Ветеринары провели экстренную хирургическую операцию. К сожалению, спасти котят не удалось — у животного наблюдались потеря чувствительности задних лап и повышенный тонус брюшной стенки.

После врачебного вмешательства Пуша успешно вышла из наркоза в кислородной камере. Сейчас кошка проходит курс терапии и реабилитации.