сегодня в 10:25

Застрявший в Японии круизный лайнер с 600 россиянами на борту отбыл в Шанхай

Круизный лайнер Spectrum of the Seas, который вставал на ремонт в японском порту Иокогама, смог отплыть в Китай. Он идет в Шанхай, сообщает РИА Новости .

По данным Marinetraffic, лайнер прибудет в порт 10 ноября в 20:30. Сейчас судно идет вдоль берега Японии.

Spectrum of the Seas ходит под кипрским флагом. Лайнер возвели в 2019 году.

Ранее сообщалось, что около 600 россиян застряли на сломавшемся круизном лайнере в порту Японии. Люди не могли уйти с судна, поскольку у них не было виз.