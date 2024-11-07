Около 600 россиян застряли на сломавшемся круизном лайнере в порту Японии

Следовавший в Шанхай круизный лайнер Spectrum of The Seas из-за поломки встал в порту Йокогама в Японии. На его борту застряли около 600 граждан РФ, сообщает РБК .

В Шанхае лайнер должен был оказаться 9 ноября, но теперь его ожидают там только 11 ноября. Из-за этого у большинства россиян пропадают билеты из Китая обратно на родину, а покупка новых влетит в копеечку.

По словам пассажира Александра, россияне не могут покинуть судно из-за отсутствия виз, а власти Японии не хотят идти на уступки. Заложники ситуации обратились за помощью в консульство РФ: им нужна транзитная виза, чтобы улететь из Токио в Шанхай.

Находящаяся на борту Юлия считает, что вопрос был бы решен, если бы японские власти разрешили россиянам приехать в аэропорт Токио до 10 часов 8 ноября и приобрести билеты на рейс в Шанхай. Тогда граждане РФ смогли бы оказаться в китайском городе практически в то же время, как и планировалось, а потом улететь домой.

Она отметила, что на борту Spectrum of The Seas много детей. Пассажиры пытаются покинуть порт, но им не отдают паспорта, а собственник судна — Royal Caribbean International — «не дает представителей».

«Куча билетов горит, люди ждут. Тут паника, и всем не до отдыха. Люди теряют большие финансы и попадают по работе», — подчеркнула пассажирка Полина.