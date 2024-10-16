Застряла в челюсти: российский боец выжил после пулевого ранения в лицо

Боец ВС РФ выжил после пулевого ранения в лицо при штурме Угледара

Российскому бойцу с позывным Бахти удалось выжить после попадания пули ВСУ прямо в лицо в зоне проведения спецоперации, сообщает SHOT .

Раньше мужчина был волонтером: делал окопные свечи и передавал их на СВО через «Народный фронт». В общей сложности он изготовил 300 таких свечей. А затем решил сам поехать в зону боевых действий в составе 430-го мотострелкового полка.

Бати был ранен при штурме Угледара — пуля противника пролетела через щеку и застряла в челюсти. Ему провели операцию в Донецке.

В настоящее время боец проходит реабилитацию и ждет разрешения от медиков вновь вернуться на фронт.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что к восстановлению освобожденного Угледара приступят после разминирования города.