Застряла в челюсти: российский боец выжил после пулевого ранения в лицо
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Российскому бойцу с позывным Бахти удалось выжить после попадания пули ВСУ прямо в лицо в зоне проведения спецоперации, сообщает SHOT.
Раньше мужчина был волонтером: делал окопные свечи и передавал их на СВО через «Народный фронт». В общей сложности он изготовил 300 таких свечей. А затем решил сам поехать в зону боевых действий в составе 430-го мотострелкового полка.
Бати был ранен при штурме Угледара — пуля противника пролетела через щеку и застряла в челюсти. Ему провели операцию в Донецке.
В настоящее время боец проходит реабилитацию и ждет разрешения от медиков вновь вернуться на фронт.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что к восстановлению освобожденного Угледара приступят после разминирования города.