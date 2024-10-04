Пушилин: к восстановлению Угледара приступят после разминирования города

Власти ДНР приступят к восстановлению Угледара после разминирования города, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Telegram-канале .

По его словам, после разминирования проведут оценку и выстроят все планы, сформулируют предложения по восстановлению города.

Российские военнослужащие полностью освободили город Угледар в Донецкой Народной Республике от присутствия Вооруженных сил Украины.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что этот населенный пункт является стратегически важным из-за своего местоположения на стыке запорожского и донецкого фронтов.