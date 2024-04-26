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Застреливших семерых человек под Херсоном военных передали полиции

Российских военнослужащих Александра Осипова и Александра Кайгородцева, которые задержаны по делу об убийстве семерых человек в Херсонской области, передали военной полиции, сообщает РБК.

Убийство произошло в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка в Херсонской области. Часть тел нашли еще 24 апреля.

Тела обнаружили в разных местах с огнестрельными ранениями и ожогами, некоторые тела были обезображены огнем.

По данным полиции, одна из убитых является главой сельской администрации Любовью Тымчак. Задержанные планироваться поселиться в Абрикосовке, но глава села сказала, что пустых домов нет. После этого ее убили.