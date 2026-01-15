«Зарплата меньше, чем пиписька»: школьник в Петербурге оскорбил учителя на уроке

В Петербурге школьник оскорбил учителя прямо во время урока из-за двойки

Петербургский шестиклассник разозлился на учителя из-за двойки и оскорбил его прямо на уроке, заявив, что зарплата педагога «меньше, чем пиписька», сообщает «Mash на Мойке» .

Видео с урока попало в Сеть. На нем слышно, как ученик грубит учителю, говоря, что тот «в своей жизни ничего не добился».

Затем ребенок прошелся по зарплате педагога, сравнив ее со своим детородным органом.

«У вас зарплата меньше, чем моя пиписька», — сказал школьник.

После этой фразы прозвучал детский смех. Предварительно, ученик обиделся на учителя из-за того, что тот поставил ему двойку по русскому языку.

