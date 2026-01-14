Сначала буллили, потом избили: школьники Дзержинска толпой налетели на сверстника
Возле одной из школ в Дзержинске группа учащихся совершила нападение на подростка. С полученными травмами пострадавший был госпитализирован, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на следственный комитет и прокуратуру Нижегородской области.
Сверстники проявили жестокость, избив ученика девятого класса на территории школы. Отмечается, что перед этим подросток на протяжении месяца сталкивался с буллингом от одноклассников.
Школьник был доставлен в медицинское учреждение из-за полученных травм.
Сотрудники следственного комитета и прокуратуры контролируют ситуацию. Ведется процессуальная проверка для установления всех деталей произошедшего. Помимо этого, будет дана оценка безнадзорности и правонарушениям зачинщиков драки.
