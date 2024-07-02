Зарядка для электросамоката чуть не спалила квартиру в Москве

Хозяева квартиры на Мичуринском проспекте купили новую зарядку для своего электросамоката, который приобрели еще 4 года назад. Они принесли устройство домой, подключили к двухколесному железному коню и благополучно оставили.

Через несколько часов жильцы почувствовали странный запах. Оказалось, что аккумулятор загорелся.

В итоге владельцы электросамоката оперативно вызвали пожарных. Крупного ЧП удалось избежать, но ремонт в квартире неминуем, так как в результате возгорания были повреждены стены, пол и мебель.

Ранее в столице загорелся башенный кран. Пожарные потушили огонь, предварительно, никто не пострадал.