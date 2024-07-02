МЧС опасается воспламенения топлива от падающих искр с горящего крана в Москве
В столице искры от горящего башенного крана падают на стоящую рядом дизельную станцию, сотрудники МЧС опасаются воспламенения топлива, сообщает SHOT.
Ранее на стройплощадке недалеко от Выборгской улицы загорелась кабина башенного крана. От нее в небо валит густой дым.
В момент ЧП крановщика не было в кабине.
На место пожара были вызваны дополнительные силы. Предварительно, в инциденте никто не пострадал. Пожарные тушат огонь.