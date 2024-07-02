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МЧС опасается воспламенения топлива от падающих искр с горящего крана в Москве

В столице искры от горящего башенного крана падают на стоящую рядом дизельную станцию, сотрудники МЧС опасаются воспламенения топлива, сообщает SHOT .

Ранее на стройплощадке недалеко от Выборгской улицы загорелась кабина башенного крана. От нее в небо валит густой дым.

В момент ЧП крановщика не было в кабине.

На место пожара были вызваны дополнительные силы. Предварительно, в инциденте никто не пострадал. Пожарные тушат огонь.