Зарезавший женщину в салоне связи в Саратове уже сидел за убийство жены

Зарезавший свою возлюбленную в салоне связи житель Саратова Азамат Искалиев три года назад таким же способом убил свою жену. Его посадили в колонию, но мужчина освободился раньше срока, сообщает Baza .

Ранее 35-летний мужчина пришел на работу к 27-летней возлюбленной и напал на нее с ножом. От полученных травм девушка скончалась на месте. Убийца попытался скрыться, но его задержали.

Оказалось, что Искалиев уже совершал похожие преступления. В 2011 году он напал на мужчину с ножом. Потерпевший выжил, а суд назначил Искалиеву три года лишения свободы условно.

В 2021 году мужчина напал на свою супругу. Тело зарезанной 28-летней девушки нашли в автомобиле. После задержания Искалиев признался в убийстве. По его словам, жена хотела развестись, а он не был согласен с этим.

После этого суд приговорил Искалиева к 9 годам лишения свободы. Однако из колонии строгого режима он вышел раньше срока. Предварительно, мужчина мог подписать контракт и отправиться в зону СВО.