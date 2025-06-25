Зарезавший инспектора в Москве чеченец-миксфайтер обвинил во всем джинна

Чеченский боец ММА Ламберд Ахъядов, обвиняемый в убийстве сотрудника МАДИ в районе московского парка «Зарядье», утверждает, что учинил расправу по приказу «джинна», передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го западного окружного военного суда. Следствие считает, что миксфайтер был членом «Исламского государства»* и планировал теракт.

«Я уже два с половиной года сижу, у меня сейчас голоса, я сначала думал, это джинн говорит… Когда я вернулся в Россию, меня голоса это вынудили сделать, я ночами не спал, был в это время как в тумане», — утверждал Ахъядов во время судебного процесса.

По результатам повторной стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемого признали вменяемым. Обвинение считает, что чеченец симулирует болезнь.

Гособвинитель запросил пожизненное заключение для бойца смешанных единоборств. На суде Ахъядов заявил, что признает вину в убийстве и просит родственников покойного о прощении, но отвергает квалификацию действий по уголовной статье о теракте.

Следствие считает, что в канун нового 2023 года Ахъядов собирался устроить теракт в парке «Зарядье» в центре Москвы — убить полицейского, отнять у него оружие и открыть огонь по людям. Он зарезал сотрудника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), но у инспектора не оказалось оружия. При задержании спортсмен оказал активное сопротивление.

Ламберд Ахъядов состоял в запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство»* (ИГ*), считают следователи. Защита обвиняемого это отрицает, настаивая на недоказанности версии. Адвокат Ахъядова Абубакар Манаев также заявлял, что обвинение не может доказать утверждения, что его клиент планировал отобрать пистолет у инспектора и начать стрелять в людей.

* Группировка признана террористической и запрещена в России