Зарезали в шею: труп 22-летнего парня нашли в парке Москвы

В парке Москвы нашли труп зарезанного в шею парня

В московском Леоновском парке обнаружили труп 22-летнего молодого человека. У погибшего выявили несколько ножевых ранений в области шеи, сообщила пресс-служба столичного ГСУ СК России по столице.