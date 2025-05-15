Зарезали в шею: труп 22-летнего парня нашли в парке Москвы
В парке Москвы нашли труп зарезанного в шею парня
В московском Леоновском парке обнаружили труп 22-летнего молодого человека. У погибшего выявили несколько ножевых ранений в области шеи, сообщила пресс-служба столичного ГСУ СК России по столице.
Тело обнаружили 15 мая. На трупе отчетливо виднелись следы насильственной смерти.
На месте происшествия работают криминалисты и следователи. Обстоятельства гибели молодого мужчины выясняются.
По факту смерти парня организована доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в московской квартире обнаружили труп 23-летней девушки, из руки которой торчал шприц. По данным СМИ, горожанка умерла из-за самолечения физраствором.