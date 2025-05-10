Шприц торчал из руки: девушка в Москве умерла из-за самолечения

В столичной квартире на улице Гурьянова обнаружили труп 23-летней девушки со шприцом, сообщает Baza .

4 мая родители погибшей вернулись домой с дачи. Они нашли мертвую дочь в квартире с вставленным в руку шприцем. Около тела стояла бутылка с физраствором. Родные срезу же вызвали скорую помощь и полицию, но медики не смогли спасти девушку, только констатировали ее смерть.

Предварительно, москвичка попыталась самостоятельно провести косметологическую процедуру и ввела себе физраствор. Именно это рекомендуют делать некоторые недобросовестные косметологи вместо дорогостоящих липолитиков, чтобы сжечь подкожный жир.

Вероятно, девушка не смогла правильно ввести препарат. В ходе инъекции в артерию мог попасть воздух, поэтому она затромбировалась, что привело к смерти.