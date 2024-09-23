Зарезал и растворил в кислоте: озвучены подробности убийства девушки в Петербурге

сегодня в 11:44

В Петербурге химик жестоко убил девушку и растворил тело в кислоте

В Санкт-Петербурге 36-летний химик с татуировкой радиации в порыве злости убил и растворил свою 21-летнюю девушку в бочке с кислотой, сообщает SHOT .

Он набросился на девушку с ножом. Сначала зверски порезал ее, а потом расчленил тело, слил кровь в ванну и растворил труп в бочке с кислотой.

После преступления мужчина отправил аудиосообщение бывшей жене, где признался в содеянном. Женщина сразу сообщила об этом в полицию.

Подозреваемого удалось задержать через пару часов в аэропорту Калининграда. Туда мужчина улетел сразу после убийства.

Бочку с трупом злоумышленник оставил в своей иномарке Toyota Will Сypha.

Следователи сейчас выясняют, какую кислоту убийца использовал, чтобы скрыть следы преступления. В квартире у него нашли еще канистру с перекисью водорода.