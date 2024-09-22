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Мужчина убил сожительницу и поместил ее тело в бочку с кислотой в Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина убил свою сожительницу, а ее тело поместил в пластиковую бочку с кислотой, сообщает ГСУ СК России по городу .

21 сентября в правоохранительные органы с соответствующим заявлением обратилась женщина. Она рассказала, что ее бывший муж убил свою сожительницу, а труп поместил в бочку и залил все кислотой.

Следователи и криминалисты выехали на место происшествия. Бочку обнаружили в автомобиле на улице Балтийской. Машина принадлежит подозреваемому.

При осмотре емкости были обнаружены останки тела. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Подозреваемого в преступлении задержали в другом регионе. В ближайшее время его доставят в Санкт-Петербург. Мужчине предъявят обвинение, а также изберут меру пресечения.

Обстоятельства происшествия выясняются в ходе следственных действий.

Ранее полиция Омска задержала таксиста, убившего свою жену. Он пытался уехать от сотрудников правоохранительных органов, но те его догнали.