Полиция Омска задержала таксиста, убившего свою жену

РЕН ТВ: в Омске таксист убил жену и убегал от полиции на рабочем авто

В Омске водитель такси убил супругу и пытался уехать от сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

Полицейские погнались за предполагаемым убийцей. Он пытался уехать от них на рабочем автомобиле.

Однако сотрудникам правоохранительных органов все же удалось задержать подозреваемого. Мотив преступника не сообщается. Информация о том, как именно была убита женщина, также пока не раскрывается.

Ранее суд приговорил жителя Нижнего Новгорода к восьми годам колонии за убийство знакомого. Инцидент произошел в декабре 2023 года, но решение вынесли только в сентябре 2024-го.